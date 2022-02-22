Під час обшуків у будинку закарпатця вилучили майже 6 кг марихуани

48-річний мешканець села Поляна Мукачівського району на другому поверсі житлового будинку облаштував міні-лабораторію для вирощування коноплі. Поліцейські провели обшуки вдома у закарпатця і вилучили 30 рослин коноплі та майже 6 кг марихуани. Зараз власник лабораторії перебуває у СІЗО, скоєне закарпатцю загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, обшуки вдома у фігуранта провели у понеділок, 21 лютого. «У будинку фігуранта правоохоронці виявили міні-лабораторію, обладнану для вирощування наркотиків рослинного походження. Фігуранта поміщено до ізолятора тимчасового тримання», – йдеться у повідомленні поліції.

Під час обшуків на другому поверсі будинку поліцейські виявили кімнату, яку зловмисник переобладнав у міні-лабораторію з лампами для обігріву, вентиляцією та системою автоматичного поливу. У чоловіка вилучили майже 30 рослин коноплі, 6 кг марихуани та всю техніку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 313 ККУ. Власник міні-лабораторії наразі перебуває у СІЗО, йому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.