Загалом за тиждень Закарпаття відправило на передову 33 вантажні автомобілі

20 вантажних автомобілів, які конфіскували у російських фірм на Закарпатті, передали військовим на фронт. Відповідне рішення прийняла Рада оборони Закарпатської області. Крім машин, на потреби ЗСУ віддали і конфісковану деревину.

Про передачу вантажівок українським військовим у п’ятницю, 2 вересня, повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. За його словами, транспорт був власністю фірм, які мають зв’язки з Росією. Назви компаній у військовій адміністрації не повідомляють.

«20 вантажівок та лісоматеріали за рішенням Ради оборони області передали військовим підрозділам, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення з ворогом. Авто були власністю компаній, пов’язаних з Росією», – зазначив Віктор Микита.

Також він додав, що наразі понад 1100 куб. м конфіскованих лісоматеріалів та дощок передали одному з підрозділів Збройних сил для облаштування бліндажів, укриттів та окопів на позиціях.

Зазначимо, у кінці серпня прес-служба Закарпатської ОВА також повідомляла про передачу 13 конфіскованих від російських компаній вантажівок для військових на фронт. Крім того, ОВА відправила два позашляховики 79 прикордонному загону, котрий зараз охороняє кордон з росіянами.