Вантажівки перебували на території одного з підприємтв на Львівщині. На них не було номерних знаків

Чотири білоруські вантажівки, які раніше були арештовані, передадуть на потреби Збройних сил України. Про таке рішення суду повідомила прес-служба прокуратури у четвер, 18 серпня.

За даними прокуратури, вантажівки були арештовані на одному із підприємств на Львівщині. Фури належали білоруським підприємствам і перебували на Львівщині без дозволу.

«Вантажні автомобілі, які належали низці підприємств Республіки Білорусь, без номерних знаків та із порушенням термінів дозволеного перебування», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Відтак автомобілі були арештовані. Нещодавно суд задовільнив клопотання прокурорів і вирішив повернути арештоване майно в дохід держави. Незабаром чотири вантажні автомобілі, вартістю понад 4 млн грн, буде передано на підтримку Збройних Сил України.