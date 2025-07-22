«Лиси» провели в УПЛ три сезони

«Минай» оголосив про зняття з чемпіонату Першої ліги. Закарпатський клуб повідомив, що не братиме участі в сезоні-2025/26 через фінансові труднощі.

«Минуло 10 років з дня заснування Минаю. За цей період ми встигли перетворити аматорську команду на учасника УПЛ. Відкрили для українського футболу гравців, які не просто мають попит, а потрапляють у топ бомбардирів чемпіонату. Але зараз ми змушені сказати: «До побачення».

Клуб бере паузу через фінансові труднощі. Попри війну український футбол не просто живе, а прогресує і витримувати конкуренцію у боротьбі за якісних гравців та тренерів стає фінансово важко», – йдеться в офіційній заяві клубу.

Президент ПФЛ Олександр Каденко підтвердив, що замінити «Минай» в Першій лізі може запорізький МФК «Металург».

«Згідно з регламентом «Минай» замінює команда, яка за підсумками минулого сезону посіла 14-те місце в Першій лізі й поступилася в раунді плейоф. Йдеться про «Металург». Ми вже звернулися до запоріжців із запитом, чи готові вони знову виступати в Першому дивізіоні. Попередня домовленість є», – заявив Каденко.

Нагадаємо, клуб із села Минай на Закарпатті був заснований у 2015 році. Найвищим досягненням команди стали виступи в українській Прем'єр-лізі у сезонах з 2020/21 до 2023/24. Минулого сезону команда грала у Першій лізі, де фінішувала четвертою в Групі вибування.