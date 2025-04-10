У Львові третій рік поспіль заклади культури дають донорам крові безплатні квитки
Новини Львова від ZAXID.NET за 10 квітня
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У четвер, 10 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Алкорейди будуть постійними. Продавати алкоголь у комендантську годину місто заборонило.
- Реконструкцію у Брюховичах розпочали. Оновлений Центр реабілітації буде найбільшим в екосистемі «Незламні».
- Здавай кров – наповнюйся культурою. У Львові вже втретє стартувала акція «Наповнення».
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