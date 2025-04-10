У четвер, 10 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Алкорейди будуть постійними. Продавати алкоголь у комендантську годину місто заборонило. Реконструкцію у Брюховичах розпочали. Оновлений Центр реабілітації буде найбільшим в екосистемі «Незламні». Здавай кров – наповнюйся культурою. У Львові вже втретє стартувала акція «Наповнення».

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