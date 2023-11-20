Ще до утеплення фасаду мозаїка мала деякі втрачені елементи

Міська рада Львова та керівництво Львівського державного університету безпеки життєдіяльності напрацьовують варіанти відкриття та експонування 40-річної мозаїки на фасаді адміністративної будівлі університету на вул. Клепарівській. Її адміністрація вишу вирішила закрити під час утеплення фасаду, не отримавши відповідний дозвіл. Університет шукатиме інвесторів, щоб відновити мозаїку і залучить до цього відповідних фахівців.

За словами помічника ректора вишу Мирослава Коваля, під час надбудови та утеплення фасаду університет самостійно прийняв рішення законсервувати мозаїку. Про свої наміри мерію чи профільне управління не попередили.

«Будемо мати кошти, можливо знайдемо інституції, які нам допоможуть, може, залучимо Академію мистецтв, і знімемо утеплення та відновимо мозаїку», – цитує Мирослава Коваля прес-служба ЛМР.

За словами керуючої справами виконкому, в. о. керівника управління охорони історичного середовища ЛМР Наталії Алєксєєвої, про цей випадок міська рада дізналася під час ознакування мозаїк у Львові.

«Ми виявили за цією адресою утеплений будинок, а мозаїки не знайшли. Але, як вже сьогодні можна побачити зі спеціального прорізу на фасаді, вона збережена і є під утепленням будівлі. Зараз ми комунікуємо з Університетом, щоб напрацювати алгоритм дій: яким чином відкрити панно і як воно має експонуватися», – зазначила Наталія Алєксєєва.

Посадовиця додала, що ще у 2019 році, коли створювали перелік цінних мозаїк, це панно на вул. Клепарівській вже мало деякі втрачені елементи. Про це зазначено в обліковій картці до мозаїки, яку надала науковиця Наталія Піддубна.

У міськраді наголошують, що мозаїки розміщені переважно не в будівлях-пам’ятках, однак самі є об’єктами культурної спадщини. Тому для їхньої популяризації та наголошенні на цінності та необхідності збереження, мозаїки почали маркувати міжнародним пам’яткоохоронним знаком «Блакитний щит». Власників та балансоутримувачів будинків з такими мозаїками зобов’язують зберігати ці роботи.

У 2019 році місто затвердило перелік цінних мозаїк на території Львова, які розташовані за 81 адресою.

Нагадаємо, перший заступник міського голови Андрій Москаленко 18 листопада повідомив, що мозаїка на фасаді стадіону СКА була закрита утеплювачем, поверх якого Львівський державний університет безпеки життєдіяльності провів ремонтні роботи. Місто розпочало перемовини з університетом і незабаром мозаїку відкриють.