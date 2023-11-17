Мозаїка складалась з восьми сюжетів, що зображали спорт і армію

У Львові на фасаді стадіону СКА на вул. Клепарівській знищили модерністичну мозаїку радянського періоду, що була занесена до реєстру пам’яток. Про це 17 листопада повідомила спільнота захисту модерністичних памʼяток Ukrainian Modernism, а також дослідниця львівських мозаїк Наталія Піддубна, на основі десертації якої у 2019 році Льівська міськрада уклала реєстр мозаїчних памʼяток.

Мозаїчна композиція протяжністю більше 20 метрів була розташована на фасаді стадіону СКА на вул. Клепарівській, 39а у Львові. Панно створила група художників на чолі з Ігорем Сиротинським у 1984-1986 роках. Мозаїка складалась з восьми сюжетів, що зображали спорт і армію [СКА – спортивний клуб армії].

«Південна стіна комплексу спускається каскадом – на ній простягається великоформатний твір, що складається з декількох панно: стрільба з луку, велотрек, важка атлетика, біг; Футбол, гімнастика та стрільба; Морфлот та сухопутні війська», – йдеться в описі до панно в реєстрі мозаїчних памʼяток, куди міськрада занесла її у 2019 році.

Як видно з відео «Depo Львів», станом на 2022 рік одна з трьох частин панно вже тоді була демонтована, інші дві – частково пошкодженні і занедбані. Ще частину в 2017 році зафарбували в межах декомунізації – на одній із бічних мозаїк було зображення Кремля на тлі стягів країн СРСР.

17 листопада спільнота захисту модерністичних памʼяток Ukrainian Modernism повідомила, що решту мозаїки знищили, а паркан пофарбували в сірий колір. Співзасновник спільноти Дмитро Соловйов стверджує, що стіну реконструювали, вставивши вікна.

Пофарбована стіна СКА після демонтажу мозаїки

«Мозаїку знищили в рамках забудови з іншого боку паркану. ВСІ сюжети знищили. Авторську композицію з коштовної смальти кугути перетворили на ось це. Загальна площа мозаїчного панно – 430 м2», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2019 році Львівська міськрада затвердила перелік цінних мозаїк на території Львова і закликала власників будівель зберегти їх при перебудові приміщень. Наразі у цьому переліку є 81 мозаїка. Після кількох скандалів із самовільним знищенням мозаїк, міськрада вирішила позначати будівлі з панно, що занесені до цього реєстру, міжнародний памʼяткоохоронним знаком «Блакитний щит».