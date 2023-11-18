Фрагмент мозаїки на фасаді стадіону

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко у суботу, 18 листопада, повідомив, що мозаїка на фасаді стадіону СКА була закрита утеплювачем, поверх якого Львівський державний університет безпеки життєдіяльності провів ремонтні роботи. За словами Андрія Москаленка, місто розпочало перемовини з університетом і незабаром мозаїку відкриють.

«Управління охорони історичного середовища коли почало ознаковувати мозаїки, які підлягають захисту, виявило закриту стіну зі свіжим ремонтом замість мозаїки Розпочали дослідження, хто і коли провів роботи, чи мозаїка була знищена, чи демонтована. Ремонт провів університет безпеки життєдіяльності. З ними було розпочали перемовини. За сьогоднішньою інформацією, мозаїка закрита мінватою, поверх якої виконали ремонт. Мозаїку відкриють. Дякую всім, хто на це звернув увагу і написав», – сказав Андрій Москаленко.

Мозаїка на фасаді стадіону СКА (Фото зі сторінки Ukrainian Modernism)

Зазначимо, що 20-метрова модерністична мозаїка розташована на вул. Клепарівській, 39а. Її у 1984-1986 роках створила група художників на чолі з Ігорем Сиротинським. Про руйнування панно 17 листопада повідомила спільнота захисту модерністичних пам'яток Ukrainian Modernism та дослідниця львівських мозаїк Наталія Піддубна.

На відео «Depo Львів» видно, що у 2022 році вже демонтували одну з трьох частин панно. Інші дві були пошкоджені. Крім цього, у 2017 році на мозаїці зафарбували зображення Кремля на тлі стягів країн СРСР.

Нагадаємо, що 2019 року Львівська міськрада затвердила перелік цінних мозаїк на території Львова і закликала мешканців зберігати мистецькі об'єкти під час ремонтів. До переліку пам'яток наразі входить 81 мозаїка. Після скандалів з самовільним демонтажем мозаїк, мерія позначає панно, які внесені до цього реєстру, міжнародний пам'яткоохоронним знаком «Блакитний щит».