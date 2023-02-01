Введення регулярних військ Росії на заміну «вагнерівців» відтермінувало кульмінацію наступу навколо Бахмута. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що заміна виснажених «вагнерівців» на регулярні російські війська відтермінувало кульмінацію наступу в районі Бахмута, тож бої за місто тривають.

Наступ групи «Вагнера», за оцінкою ISW, досягнув кульмінації, але російське командування перекинуло достатню кількість військ, запобігши загальній кульмінації наступу на Бахмут.

Командир українського підрозділу, що діє в Бахмуті, Денис Яролавський підтвердив, що «висококваліфіковані» російські регулярні війська зараз підсилюють штурмові підрозділи приватної військової компанії «Вагнера».

ISW не прогнозує неминучого захоплення Бахмута російськими військами, хоча українське командування може вирішити відступити, щоб уникнути значних втрат.

Аналітики вважають, що «вагнерівців» із Бахмутського напрямку ймовірно перекидають на південь.