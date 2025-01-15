Одним з основних аспектів є підживлення рослини, яке необхідно проводити регулярно

Питання активного росту зеленої маси завжди є важливим для власників різних кімнатних рослин. Хоча заміокулькас вважається невибагливим, інколи він може стикатися з певними проблемами. Prostoway пояснює, чому заміокулькас перестає рости та випускати нові гілки

Як допомогти заміокулькасу

Одним з основних аспектів є підживлення рослини, яке необхідно проводити регулярно. З весни до осені рослину потрібно підживлювати кожні 2 тижні. При правильному догляді заміокулькас буде випускати нові паростки один за одним.

Якщо у вас не ростуть нові стебла, зверніть увагу на полив. Це один з важливих факторів, який впливає на ріст. Заміокулькас не любить частих поливів. Взимку поливайте його не частіше, ніж 1 раз на 3 тижні. Влітку його потрібно частіше поливати, враховуючи високу температуру повітря, тому один раз на 10 днів буде оптимальним рішенням.

Друга важлива причина, яка впливає на заміокулькас – освітлення. Перевірьте, на якому підвіконні стоїть горщик. Заміокулькас повинен стояти ближче до світлого вікна.

Для заміокулькаса також важливо, щоб був легкий ґрунт. Якщо він став надто щільним, буде відсутній повітрообмін. Ви дуже допоможете своїй рослині, якщо заміните ґрунт.