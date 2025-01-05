Влада невизнаного Придністров'я заявила, що надалі очікує допомоги від російського «Газпрому»

Запасів вугілля на складах теплової електростанції у невизнаному Придністров’ї вистачить до кінця січня. Раніше влада регіону запевняла, що вугілля для генерації електрики вистачить майже до кінця зими. Про це в суботу, 4 січня, повідомив кризовий центр уряду Молдови.

«Щоденне споживання становить 1000 тонн (вугілля), з якого виробляється 140-150 МВт електроенергії. Запасів вугілля вистачить приблизно до кінця січня цього року, що є меншим терміном за оголошені раніше 50 днів», – ідеться у повідомленні.

Як пише «Європейська правда», розташована у Придністров’ї Молдавська державна районна електростанція (ДРЕС), яка раніше працювала на безплатному російському газі, почала спалювати вугілля. Ідеться про запаси антрациту з Донбасу, який ще у 2013 році завезли туди як альтернативне паливо.

На території Придністров'ї також діє Дубоссарська ГЕС, утім її генеруюча потужність набагато менша, ніж Молдавської ДРЕС, зазначає видання.

За прогнозом кризового центру уряду Молдови, по завершенню січня Придністров’я залишиться не тільки без газу, але й майже без електропостачання.

«Поліція, медичні та аварійні служби готові допомогти людям, які потребуватимуть допомоги. Центральна влада перебуває в постійному контакті з мерами населених пунктів, що постраждали від відключень, для обміну інформацією про ситуацію в регіоні», – запевнили в центрі.

Нагадаємо, 2 січня у невизнаному Придністров'ї внаслідок припинення постачання російського газу територією України зупинилися всі промислові підприємства. Наступного дня в регіоні запровадили віялові відключення електроенергії через зростання навантаження на електромережі.

Аби владнати цю проблему, Молдова, яка наразі імпортує електроенергію з Румунії, запропонувала Придністров’ю налагодити транзит газу з країн Європи. Утім, влада невизнаного регіону категорично відмовилася, заявивши, що очікує допомоги від російського «Газпрому», який зобов’язався постачати паливо до січня 2026 року.