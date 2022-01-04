У мобільному застосунку Дія з’явилася послуга сповіщення про зміну та перевірку кредитної історії. Якщо хтось намагатиметься оформити кредит, людина, на чиє ім'я береться позика, отримає Push-сповіщення. Функція працює за замовчуванням, оновлювати застосунок не потрібно.

«Запускаючи сповіщення про зміну та перевірку кредитної історії в Дії, ми допоможемо людям вчасно дізнаватися про подібні ситуації, зупиняти їх та зберігати кошти. Уже сьогодні всі користувачі Дії автоматично отримають доступ до послуги», – сказав віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Якщо людині приходить Push, що на неї взяли новий кредит, а вона його не відкривала, то можна одразу із застосунку перейти за посиланням до Українського бюро кредитних історій та написати скаргу. А якщо людина побачить сповіщення, що банк перевіряє її кредитну історію, щоб відкрити новий кредит, вона зможете швидко зреагувати та зв'язатися з установою для з’ясування деталей.

Також Михайло Федоров нагадав, що торік в Україні легалізували цифрові паспорти, що є безпечнішими за паперові, які можна скопіювати.

Послуга Push-повідомлень впроваджується разом з Українським бюро кредитних історій, що займається збором, зберіганням, обробкою і наданням кредитних історій і має всю інформацію про позичальників від банків, страхових компаній, лізингових компаній, кредитних спілок та інших фінансових інститутів.