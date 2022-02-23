Іваничівський райсуд призначив 15 діб арешту чоловікові, якого шість разів за півроку ловили п'яним за кермом. Перший такий випадок стався 9 вересня 2021, востаннє ж поліцейські зупинили його 2 лютого 2022 року. Під час останнього затримання тест на драгері показав 2,9 проміле алкоголю, що в 14 разів перевищує норму.

Як йдеться у постанові Іваничівського райсуду від 17 лютого, Петра Апольського декілька разів ловили п'яним за кермом. Зокрема, 9 вересня його визнали винним у п'яному водінні та призначили 17 тис. грн штрафу. Наступного разу поліцейські зупинили водія 16 листопада. Втретє чоловік попався на п'яному водінні 30 грудня. Йому призначили 51 тис. грн штрафу.

Втім, навіть після цього поліцейські декілька разів зупинили чоловіка через п'яне водіння. Такі факти зафіксували 22 грудня та 26 січня. В обох випадках від проходження огляду на стан сп'яніння чоловік відмовлявся. Востаннє його піймали 2 лютого. Тоді чоловік пройшов тест на драгері, він показав 2,9 проміле, що в 14 разів перевищує норму.

На два судові засідання чоловік не з'явився і не подав ніяких заяв чи заперечень. Суддя Марта Федечко дійшла до висновку, що його винуватість підтверджується. Тож Петра Апольського визнали винним у порушенні ч.3 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння) та призначили йому 15 діб арешту.

Зазначимо, що конфіскувати автомобіль ВАЗ-2106 суд не зміг, оскільки в матеріалах справи немає ніяких документів, які підтверджують, що саме цей автомобіль належить Петру Апольському.