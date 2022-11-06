Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розширює глобальний вплив Туреччини на тлі російської агресії проти України. Про це пише The Wall Street Journal.

Як йдеться в матеріалі видання, війна в Україні дала Туреччині можливість розвивати свою зростаючу оборонну промисловість, одночасно просуваючи свої зовнішньополітичні цілі після проведення серії опосередкованих воєн із Росією у Сирії, Лівії та регіоні Південного Кавказу.

«Ердоган не приховує своїх глобальних спрямувань, продаючи безпілотники турецького виробництва у 24 країни світу, зміцнюючи дипломатичний вплив у Центральній Азії через Раду тюркських держав і поглиблюючи відносини з низкою близькосхідних держав цього року в рамках дипломатичного перезавантаження», – пише видання.

Як зазначає видання, турецький лідер посилює військову підтримку України з боку Туреччини, зберігаючи при цьому відкриту лінію зв'язку з президентом Росії Владіміром Путіним.

У WSJ вважають, що відносини між турецьким та російським президентом допомогли зберегти раніше укладену «зернову угоду», оскільки Ердоган намагається розширити роль Туреччини як регіональний гравець.

«В останні місяці найвідоміший турецький виробник зброї Baykar розпочав будівництво нового заводу, який подвоїть свої потужності з виробництва ударних безпілотників. Минулого місяця Туреччина передала новий корвет ВМС України на церемонії, у якій взяли участь міністр оборони України Олексій Рєзніков та перша леді Олена Зеленська. Корабель класу «Мільгем» тепер є найбільшим в українському флоті, який розширюється, щоб кинути виклик пануванню Росії в Чорному морі та показати зростання впливу Туреччини», – зауважує WSJ.

Коли Путін пригрозив знову запровадити блокаду українського експорту зерна через Чорне море, Ердоган втрутився, щоб зберегти потік найважливіших поставок та стримати зростання світових цін на продовольство, зазначається в дописі.

Ердоган зміцнює репутацію Туреччини, як важливого регіонального гравця, і це завдання полегшується одним ключовим елементом: його готовністю допустити надходження російських грошей до країни після того, як західні санкції відрізали РФ від більшої частини світової економіки. Відтак президент Туреччини наразі є одним з небагатьох світових лідерів, які регулярно розмовляють з Путіним, обіцяючи збільшити торгівлю з Росією, попри санкції, введені після початку війни, додають вони.

«Це здається недосконалим, але ідеальним з погляду просування власних інтересів Туреччини в контексті балансу, який вона намагається встановити між Росією та Україною», — вважає Альпер Джошкун, колишній голова відділу міжнародної безпеки турецького МЗС.

При цьому схоже, що Україна не заперечує на такі дії Туреччини з огляду постачання турецької зброї для потреб ЗСУ, пише WSJ.