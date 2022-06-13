«Єврокар» у Соломонові відновив роботу з початку червня, завод вже відвантажив партію кросоверів Kodiaq і Karoq

На Закарпатті завод «Єврокар» відновив виробництво автомобілів Škoda та вже відвантажив першу партію нових машин – 80 кросоверів Kodiaq і Karoq. У компанії заявляють, що на частині території заводу, яка наразі не задіяна у виробничій діяльності, надалі проживатимуть переселенці.

Про відновлення прийому замовлень і виробництва автомобілів Škoda на заводі «Єврокар» на Закарпатті компанія повідомила у травні на офіційному сайті. Тоді зазначалося, що запуск заводу «Єврокар» планується на початок червня. Вже з 10 червня завод відновив свою роботу та відвантажив партію автомобілів.

«Першу партію — 80 моделей кросоверів Kodiaq і Karoq відвантажили. 10 червня завод Eurocar у с.Соломоново відновлює роботу», – повідомили на офіційній сторінці Škoda у Facebook.

Як уточнюють у компанії, наразі відновлюються поставки автомобілів Škoda в Україну у форматі Semi Knocked Down: силовий агрегат (двигун, коробка передач, передня вісь), задня вісь, колеса, вихлоп, а також карданний вал для моделей 4x4 демонтовані з готових автомобілів. Основні комплектуючі разом з кузовом відправляють на повторну збірку на завод в Україні.

«Збільшення обсягів виробництва буде напряму залежати від розвитку війни в Україні. Вільні приміщення заводу й надалі слугуватимуть центром проживання тимчасово переміщених осіб», – уточнили у компанії.

Зазначимо, компанія «Єврокар» – офіційний дистрибутор автомобілів Škoda в Україні –працює у селі Соломоново на Закарпатті з березня 2002 року надає послуги через дилерську мережу, яка покриває всю територію України та має сертифікати якості Škoda Auto a.s. Дилерська мережа «Єврокар» є однією з найбільших в Україні.

У 2017 році завод запустив повномасштабне виробництво автомобілів, яке включає такі основні виробничі процеси як зварювання, фарбування і монтаж автомобілів. Потужності розраховані на випуск 50 тисяч автомобілів на рік, потенціал модернізації дозволяє збільшити їх до 100 тисяч одиниць на рік.