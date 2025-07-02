Міні-садок із трав легко організувати на підвіконні

Вирощування трав вдома стає все популярнішим як серед початківців, так і серед досвідчених садівників. Домашні рослини не лише прикрашають інтер’єр, а й приносять користь здоров’ю. Kurazh пише про п’ять трав, які легко вирощувати в домашніх умовах і які стануть у пригоді щодня.

Базилік – ідеальний для італійських страв, багатий на вітаміни і антиоксиданти. Потребує яскравого розсіяного світла і регулярного помірного поливу, любить легкий ґрунт із хорошим дренажем. Для гарного росту слід регулярно прищипувати верхівки, що стимулює кущення. Збір врожаю починають через 4-6 тижнів після посадки, зрізаючи лише верхні листки.

Петрушка – джерело вітамінів, використовують свіжою або сушеною, росте швидко і просто.

Орегано – пікантний аромат для піци та соусів, невибагливий у догляді.

Меліса – заспокійлива трава для чаю з приємним лимонним ароматом.

Часник (зелень) – додає гостроти стравам, має природні антисептичні властивості.

М’ята – заспокоює, покращує травлення і часто використовується для приготування напоїв і десертів. Вона потребує багато світла і родючого, вологого ґрунту. Зрізати листя краще, коли рослина досягає 15 см, що стимулює новий ріст.

Лаванда – знижує стрес, покращує сон і додає дому затишку. Використовують її у чаї, ароматерапії та косметиці. Вирощування лаванди вдома – це натуральний спосіб створити спокійну атмосферу. Вона потребує сонця і доброго дренажу.