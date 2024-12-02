Заявку про отримання 1000 грн від держави можна подати до лютого

Понад 2,5 млн громадян України подали заяви в застосунку державних послуг «Дія» на отримання 1000 грн в межах програми «Зимова єПідтримка» за перший день її дії. Така кількість є рекордною для цифрових сервісів, повідомив у понеділок, 2 грудня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, послуга з отримання підтримки від держави стала наймасовішою онлайн-послугою у світі. Так, за першу добу дії програми, 1 грудня до неї доєдналися 2,5 млн українців.

«Послуга настільки швидка, що майже непомітна, щоб подати заяву треба всього кілька секунд. Супернавантаження, до речі, витримали, “Дія” працює стабільно. Роботу над помилками після Нацвідбору провели», – повідомив міністр.

За статистикою Мінцифри 64% користувачів програми – жінки, а 36% – чоловіки. Середній вік тих, хто подав заяву – 30-40 років. Крім того, понад 550 тис. заяв українці подали на дітей.

Доповнено 14:30. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про те, що до програми «Зимова єПідтримка» долучилися понад 3 млн людей. З них 676 тис. громадян – для отримання грошової виплати на дітей.

Нагадаємо, 25 жовтня президент України Володимир Зеленський анонсував нові виплати за програмою «єПідтримка» – кожен українець, який не перебуває за кордоном, зможе отримати 1000 грн, яку можна буде витратити на товари українського виробництва. Також можна оплатити комунальні послуги, купити квитки на поїзди «Укрзалізниці», оплатити квитки в кіно, купити книжки українських видавництв тощо.

Подати заяву на участь можна з грудня по лютий 2025 року. Як отримати 1000 грн, читайте тут.

До слова, 26 листопада прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував одноразову грошову допомогу на дітей в межах програми «Тепла зима». Відповідно до плану програми, малозабезпечені родини та сім’ї внутрішньо переміщених осіб, в яких є діти чи дорослі з інвалідністю, зможуть отримати 6500 грн на кожну дитину. Крім того, додаткову 1000 грн отримають до Дня Святого Миколая діти-сироти, а також діти, позбавлені батьківського спілкування, яких виховують опікуни чи піклувальники.