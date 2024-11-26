6500 грн на дитину зможуть отримати родини переселенців та малозабезпечені сім'ї

Для проходження зимового періоду надаватимуть одноразову грошову допомогу на дітей. Про це повідомив у вівторок, 26 листопада, прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник уряду анонсував програму «Тепла зима», в межах якої родини певних категорій населення отримають допомогу на кожну дитину. Отримати одноразову виплату можуть малозабезпечені родини, а також сім’ї внутрішньо переміщених осіб, в яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи. Програма включена до «зимової підтримки», яка передбачає виплату 1000 грн кожному українцю.

Виплата становитиме 6500 грн на кожну дитину. Гроші можна буде витратити на придбання теплого одягу та взуття для дітей, а також інших речей, необхідних дітям взимку.

Зазначається, що одноразова допомога розрахована на дітей, які не досягли 18 років станом на 1 листопада 2024 року. Також підтримку нададуть тим, хто станом на листопад 2024 року отримує допомогу на проживання ВПО та держдопомоги малозабезпеченим сім’ям.

Крім того, додаткову 1000 грн отримають до Дня Святого Миколая діти-сироти, а також діти, позбавлені батьківського спілкування, яких виховують опікуни чи піклувальники. Гроші виділили в межах допомоги ЮНІСЕФ.

Нагадаємо, 25 жовтня президент України Володимир Зеленський анонсував нові виплати за програмою «єПідтримка» – кожен українець, який не перебуває за кордоном, зможе отримати 1000 грн, яку можна буде витратити на товари українського виробництва. Імовірно, ітиметься про товари, зареєстровані в програмі «Національний кешбек», хоча детального роз’яснення щодо цього ще не було.

Також можна оплатити комунальні послуги, купити квитки на поїзди «Укрзалізниці», оплатити квитки в кіно, купити книжки українських видавництв тощо. Як отримати 1000 грн, читайте тут.