Підопічні Унаї Мельгоси дізнались графік відбіркових матчів на континентальну першість

У четвер, 6 лютого, відбулося жеребкування відбірного турніру чемпіонату Європи з футболу 2027 року (U-21). Україна потрапила до групи H, де її суперниками стали Хорватія, Угорщина, Туреччина та Литва. Пізніше було сформовано і календар матчів відбору Євро-2027.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, перший матч кваліфікації на континентальну першість команда Унаї Мельгоси проведе проти Литви у п'ятницю, 5 вересня. Закінчиться груповий етап відбіркового циклу для українців грою проти Хорватії вже у жовтні 2026 року.

Календар матчів України у відборі на Євро-2027:

Перший тур

5 вересня 2025 року – Литва – Україна

Другий тур

10 жовтня 2025 року – Україна – Угорщина

14 жовтня 2025 року – Хорватія – Україна

13 жовтня 2025 року – Туреччина – Україна

Третій тур

27 березня 2026 року – Україна – Литва

31 березня 2026 року – Угорщина – Україна

Четвертий тур

26 вересня 2026 року – Україна – Туреччина

2 жовтня 2026 року – Україна – Хорватія

Нагадаємо, учасниками чемпіонату Європи серед молодіжних збірних стануть 53 команди, дві з яких, Албанія та Сербія, на правах господарів уже мають квитки до фінального турніру. Ліхтенштейн не заявився у кваліфікацію, а Росію згідно з рішенням Виконкому УЄФА не допущено до змагань.

Україна успішно виходила на два останніх чемпіонати Європи. у 2023 році «синьо-жовті» завдяки виходу до півфіналу змагань вперше в історії змогли кваліфікуватися на Олімпійські ігри в Парижі. Наступна континентальна першість відбудеться у Словаччині 11-28 червня 2025 року. Україна на груповій стадії змагань зіграє зі збірними Нідерландів, Фінляндії та Данії.