Збірна України U-21 отримала календар матчів відбору на Євро-2027
У четвер, 6 лютого, відбулося жеребкування відбірного турніру чемпіонату Європи з футболу 2027 року (U-21). Україна потрапила до групи H, де її суперниками стали Хорватія, Угорщина, Туреччина та Литва. Пізніше було сформовано і календар матчів відбору Євро-2027.
Як повідомляє офіційний сайт УАФ, перший матч кваліфікації на континентальну першість команда Унаї Мельгоси проведе проти Литви у п'ятницю, 5 вересня. Закінчиться груповий етап відбіркового циклу для українців грою проти Хорватії вже у жовтні 2026 року.
Календар матчів України у відборі на Євро-2027:
Перший тур
- 5 вересня 2025 року – Литва – Україна
Другий тур
- 10 жовтня 2025 року – Україна – Угорщина
- 14 жовтня 2025 року – Хорватія – Україна
- 13 жовтня 2025 року – Туреччина – Україна
Третій тур
- 27 березня 2026 року – Україна – Литва
- 31 березня 2026 року – Угорщина – Україна
Четвертий тур
- 26 вересня 2026 року – Україна – Туреччина
- 2 жовтня 2026 року – Україна – Хорватія
Нагадаємо, учасниками чемпіонату Європи серед молодіжних збірних стануть 53 команди, дві з яких, Албанія та Сербія, на правах господарів уже мають квитки до фінального турніру. Ліхтенштейн не заявився у кваліфікацію, а Росію згідно з рішенням Виконкому УЄФА не допущено до змагань.
Україна успішно виходила на два останніх чемпіонати Європи. у 2023 році «синьо-жовті» завдяки виходу до півфіналу змагань вперше в історії змогли кваліфікуватися на Олімпійські ігри в Парижі. Наступна континентальна першість відбудеться у Словаччині 11-28 червня 2025 року. Україна на груповій стадії змагань зіграє зі збірними Нідерландів, Фінляндії та Данії.