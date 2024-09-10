Молодіжна збірна України дуже близька до виходу на чемпіонт Європи напряму

У вівторок, 10 вересня, молодіжна збірна України у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи зустрінеться з Північною Ірландією. Поєдинок відбудеться у Балліміні на стадіоні «Шоуграундс» і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Підопічні Унаї Мельгоси продовжують йти у своїй групі зі 100%-м результатом – команда виграла всі сім матчів, в яких забила 17 голів і пропустили всього 3. У п'ятницю «синьо-жовті» оформили камбек з Сербією (2:1), відігравшись після пропущеного гола на перших хвилинах. Ірландці теж підійдуть до протистояння у доброму гуморі – команді у попередньому турі вдалось сенсаційно відібрати очки в Англії (0:0).

Молодіжна збірна України вже гарантувала собі мінімум плейоф. Щоб потрапити напряму на чемпіонат Європи, необхідно потрапити до трійки найкращих других місць, або просто посісти першу сходинку у групі, здолавши Північну Ірландію та Сербію.

Надійний букмекер FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає Україну. На перемогу наших хлопців дають 1,56, тоді як успіх Північної Ірландії оцінюють у 6,10. На нічию ставлять 4,10.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

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Фахівці не можуть спрогнозувати чи буде цей матч гольовим: стандартний тотал 2,5 більше, як і тотал менше 2,5 становить 1,92.

Після 7-ти турів у турнірній таблиці групи F з 21-м очком лідирує Україна (7 матчів). В Англії 19 балів (8 поєдинків). Далі йдуть: Сербія – 10 очок у 8 матчах, Люксембург – 7 (9), Північна Ірландія – 7 (7) та Азербайджан – 3 (7).

Нагадаємо, у фінальну частину Євро-2025 вийдуть безпосередньо дев'ять переможців груп, а також три збірні з найкращими показниками серед тих, хто посяде другі місця. Інші шість володарів других місць розіграють між собою ще три путівки до Словаччини.

Де дивитися матч відбору на Євро-2025 між Північною Ірландією та Україною

Раніше повідомлялося, що через відсутність технічного сигналу з Північної Ірландії матч не покажуть в Україні. Однак УАФ все-таки змогла домовитися з приймаючою стороною про ретрансляцію сигналу. Як наслідок, у прямій трансляції поєдинок можна буде переглянути YouTube-каналі УАФ.