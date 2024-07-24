Олімпійська збірна України під час підготовки до турніру зіграла два матчі внічию

У середу, 24 липня, збірна України U-23 у Ліоні проведе свій перший матч в історії на Олімпійських Іграх. Її суперником буде збірна Іраку.

Гра стартує о 20:00 за київським часом, обслуговуватиме поєдинок інтернаціональна суддівська бригада на чолі із суданцем Махмудом Ісмаїлом. На лініях йому допомагатимуть Елвіс Нуліп’є з Камеруну та Лібан Ахмед із Джибуті. Четвертий арбітр – Шамірах Набадда з Уганди. За VAR відповідатимуть хорвати Іван Бебек і Марко Івачі та австралійка Кейт Яцевич.

Надійний букмекер FAVBET фаворитом протистояння вважає збірну України. На її перемогу дають коефіцієнт 1,75. Звитягу Ірану оцінюють у 6,30, а нічию – у 3,65. Експерти не чекають великої кількості голів у матчі: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,26, тоді як тотал менше 2,5 – 1,64.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

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Найбільше шансів забити в українців мають Данило Сікан з ФК «Шахтар» (2,87) та Ігор Краснопір з ФК «Рух» (3,40). В іранців шанси відзначитись мають Аймен Хусенй (3,60) та Хусейн Абдулла (5,00).

Де дивитися перший матч збірної України по футболу на Олімпіаді-2024

Матч транслюватиметься на телеканалі та сайті «Суспільне Спорт», на місцевих телеканалах «Суспільного Мовлення» (Суспільне Одеса, Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо) а також на Радіо «Промінь». Також поєдинок можна переглянути на медіасервісі Megogo для користувачів з підпискою «Максимальна» та «Спорт».

Розклад матчів олімпійської збірної України з футболу:

24 липня – Ірак – Україна – 20:00 (1-й тур Олімпіади-2024)

– 20:00 (1-й тур Олімпіади-2024) 27 липня – Україна – Марокко – 18:00 (2-й тур)

– 18:00 (2-й тур) 30 липня – Україна – Аргентина – 18:00 (3-й тур)

Футбольний турнір на Олімпіаді триватиме з 24 липня по 9 серпня 2024 року і відбудеться одразу у семи містах Франції: Париж, Бордо, Ліон, Марсель, Нант, Ніцца та Сент-Етьєн. До стадії плейоф вийдуть по дві найкращі команди з групи. У чвертьфіналі команди групи B (де грає Україна) потраплять на команди з групи А.

Нагадаємо, у межах підготовки до ОІ-2024 підопічні Руслана Ротаня провели два спаринги, в яких зіграли в нічию з Єгиптом (1:1) та Парагваєм (2:2).