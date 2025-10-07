Укодження Олександра Тимчика виявилось доволі серйозним

Захисник «Динамо» Олександр Тимчик не допоможе збірній України у жовтневих матчах відбору на чемпіонат світу, повідомляє прес-служба УАФ. 28-річний оборонець пройшов поглиблене медичне обстеження у таборі «синьо-жовтих» – травма, якої він зазнав виступаючи за киян, не дозволить йому зіграти за національну команду.

Нагадаємо, у поточному сезоні Тимчик провів за «Динамо» 7 матчів у всіх турнірах, без результативних дій.

Раніше стало відомо, що через ушкодження національній команді не допоможуть Олександр Зінченко та Віктор Циганков. Не приїде до табору «синьо-жовтих» і Олександр Зубков, який травмувався під час останнього матчу за турецький «Трабзонспор» – на заміну йому Сергій Ребров довикликав півзахисника «Шахтаря» Олега Очеретька. Також дебютний виклик отримав хавбек «Полісся» Владислав Велетень.

Нагадаємо, 10 жовтня збірна України зіграє на виїзді проти Ісландії, а 13 жовтня – прийматиме Азербайджан. Після 2-х турів підопічні Реброва ділять з азербайджанцями 3-4 сходинки групи D, маючи по одному очку. У Франції 6 пунктів, ісландці набрали 3 бали.