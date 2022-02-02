Аварія сталась 27 січня на пішохідному переході на вулиці Дубнівській

У луцькій лікарні помер 56-річний пішохід, якого 27 січня збив мікроавтобус. Аварія сталась на вулиці Дубнівській у Луцьку, на пішохода, який перетинав дорогу по переходу, наїхав мікроавтобус Ford. За даними слідства, водій був тверезий. За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження, у разі доведення вини водієві може загрожувати до восьми років тюрми.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, чоловік помер вночі у середу, 2 лютого. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі уточнили, що потерпілому було 56 років.

Аварія сталась 27 січня близько 16:00 на вулиці Дубнівській у Луцьку. Водій мікроавтобуса Ford наїхав на пішохода, який переходив дорогу по переходу. Відомо, що водій був тверезий. Потерпілого госпіталізували до луцької лікарні у важкому стані, з закритою черепно-мозковою травмою, переломами ребер та забоєм органів черевної порожнини.

Наразі слідчі кваліфікують справу за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення. Досудове розслідування триває, проводяться інженерно-транспортні та судово-медичні експертизи.