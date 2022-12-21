Сихівський районний суд Львова визнав винним у порушенні ПДР чоловіка, який раптово вийшов на дорогу, де його збив автомобіль. За адмінправопорушення пішохода оштрафували на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, аварія трапилась ввечері 10 листопада на вул. Зеленій, 139 (неподалік стадіону «Україна»). Чоловік йшов тротуаром та раптово вибіг на дорогу, де його збив автомобіль Mercedes. У постанові не вказано, чи отримав пішохід тілесні ушкодження, а також чи було пошкоджено авто.

У суді чоловік визнав, що саме він спричинив зіткнення, порушивши ПДР.

Суддя Олена Тімченко дослідила матеріали справи та визнала пішохода винним у порушення ПДР, оштрафувавши на 850 грн.

Як писав ZAXID.NET, останнім часом суди все частіше штрафують пішоходів за порушення ПДР та спричинення аварій. Водії також відсуджують компенсації за пошкоджені унаслідок ДТП авто.