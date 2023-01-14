Це може бути друга поїздка Володимира Зеленського за межі України після вторгнення РФ

Президент України Володимир Зеленський хоче особисто відвідати ООН та виступити на Генасамблеї напередодні річниці російського вторгнення. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова в коментарі Associated Press.

За її словами, для здійснення поїздки необхідні багато чинників з огляду на військову ситуацію на місці та попередження української розвідки про те, що Росія планує серйозний наступ у лютому.

«Наш президент хотів би приїхати, у нього є воля чи намір приїхати, але все ще є питання, чи буде ситуація з безпекою, яка дозволить йому приїхати», – сказала Джапарова.

Зазначимо, що Генасамблея ООН запланувала на 23 лютого дебати високого рівня щодо війни в Україні, після яких 24 лютого відбудеться міністерське засідання Ради безпеки ООН.

Якщо Володимир Зеленський і приїде до ООН, це буде його друга поїздка за межі України після вторгнення. 22 грудня глава держави приїхав до США, де зустрівся з президентом Джо Байденом і виступив у Конгресі.

За даними західних ЗМІ, поїздка Зеленського в США була організована за лічені дні. Про неї знала тільки невелика група представників Білого Дому та інших високопоставлених чиновників адміністрації. Щоб уникнути витоку інформації та загроз безпеці велика частина спілкування з командою Зеленського відбувалася особисто, а посол США Бріджит Брінк зустрічалася безпосередньо з помічниками Зеленського в Києві.