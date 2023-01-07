Президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства 13 представників УПЦ МП, пише LB.ua з посиланням на джерела.

Відповідний указ глава держави підписав ще 28 грудня 2022 року. Вказано, що документ не опублікували, адже в ньому міститься персональна інформація.

За даними видання, серед тих, кого позбавили громадянства України, опинився й митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан, якому СБУ вручило підозру у державній зраді.

Як зазначили в ЗМІ, є інформація, що він є власником російського паспорта.

Також без українського громадянства залишився вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій. Він є дуже наближеною до Іонафана людиною.

Зазначимо, 1 грудня РНБО запровадила санкції проти десяти священнослужителів церков УПЦ МП, серед яких і екс-нардеп Вадим Новинський. Крім цього, РНБО доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити в Україні діяльність релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії, – насамперед, ідеться про УПЦ МП.

Ще з листопада СБУ проводить обшуки у приміщеннях УПЦ МП. Під час обшуків правоохоронці виявляють пропагандистські матеріали, паспорти РФ, зброю, ноутбуки із порнографією тощо.