Володимир Зеленський назвав умови для відновлення експорту зброї

Президент України Володимир Зеленський доручив профільним міністерствам розробити пропозиції щодо експорту вітчизняної зброї, зокрема безпілотників, але з певними умовами. Про це глава держави сказав в інтерв’ю, яке транслювали в ефірі єдиного телемарафону.

За словами президента, він попросив міністра оборони Рустема Умєрова подумати над можливими моделями експорту. Зокрема розглядається варіант продажу вітчизняної зброї союзникам України у форматі «Рамштайн».

«Я виключаю експорт […] комусь, а воно потім в Росії. Це раз. Друга історія – це має бути тільки серед кола “Рамштайну”. При всій повазі до близькосхідних країн і інших, але я не вважаю, що ми маємо право експортувати тим, хто нам не допомагав», – розповів президент.

Зазначимо, міністр оборони України Рустем Умєров під час брифінгу в Брюсселі, 18 жовтня, заявив, що Україна не виключає подальший експорт власного озброєння.

«Ми завжди чуємо на зустрічах, що деякі країни сказали, що вони хочуть купувати українське виробництво ракет, дронів, іншої продукції для себе. Ми не виключаємо цих можливостей, але я хочу, щоб це було колективне рішення, тому в цьому плані ми підготуємо і подамо до керівництва для прийняття рішення», – сказав Умєров, якого цитує «Укрінформ».

Нагадаємо, до 2022 року Україна була одним із найбільших експортерів зброї у світі. Утім, від початку повномасштабного вторгнення держава була змушена призупинити експорт військової продукції до кінця дії воєнного стану. Нещодавно низка українських чиновників та експертів заявили, що відновлення експорту озброєння дозволить наповнити держбюджет, і тим самим збільшить можливості України закуповувати зброю для війська.