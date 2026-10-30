Паралельний санкційний удар поширився на постачальників з Білорусі

Президент Володимир Зеленський увів у дію нові санкційні обмеження, підписавши укази №1072/2026 та №1073/2026, які вже оприлюднені на його офіційному вебпорталі. Обмеження спрямовані проти 19 фізичних осіб та 10 компаній з РФ, залучених до розгортання орбітальної мережі зв’язку «Рассвєт», а також проти 39 танкерів із «тіньового флоту». Про це повідомляє пресслужба президента України в п’ятницю 30 жовтня.

За інформацією Офісу Президента, РФ розраховує застосувати систему «Рассвєт» задля координації підрозділів, а також для оперативного наведення та корегування польоту ракет і ударних БпЛА по українських об’єктах.

Уповноважений Офісу Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк підкреслив, що «Рассвєт» є спробою агресора сформувати власне супутникове угруповання на низькій навколоземній орбіті для військових потреб та міжнародного тиску. Оскільки проєкт критично залежить від імпортних складників та обладнання, Україна завдає удару по постачальниках ще на стадії проєктування й закликає міжнародних партнерів запровадили аналогічні заходи.

Під санкції потрапили: ТОВ «Бюро 1440» (системний інтегратор), виробник фотоелектричних перетворювачів «Лабс 1440», а також компанія «ФАБ Рассвєт», яка виготовляє супутники та термінали зв’язку; білоруський виробник «АероКосмічні прилади» й низка інших контрагентів; 5 підприємств, що імпортують до Росії закордонну мікроелектроніку, оптику, верстати, створюють спеціалізовані ПК і космічні модулі та виготовляють прецизійні елементи. Зокрема, вироби компанії «5С Групп» використовувалися в технологічних рішеннях «Бюро 1440».

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Друга частина обмежень охоплює 39 суден, які ходять під прапорами РФ, Ліберії, Панами, Барбадосу, Маршаллових Островів, Гонконгу тощо. Ці танкери задіяні в транспортуванні російських нафтопродуктів, нафти та конденсату до Індії, Китаю, Туреччини й Єгипту.

Для прикладу, танкер Vasily Dinkov за перші 6 місяців 2026 року здійснив 15 рейсів, транспортувавши орієнтовно 726 тис. тонн російської сирої нафти. Київ відправить інформаційні матеріали про ці танкери міжнародним партнерам для розширення обмежень у їхніх юрисдикціях. Окремі судна з цього списку вже перебувають під санкціями Сполучених Штатів, ЄС, Великої Британії, Канади, Австралії та Швейцарії.