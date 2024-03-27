Тернопільський міськрайонний суд засудив жителя Львівщини до 9 років ув’язнення за телефонне шахрайство. Чоловік разом ще з двома спільниками приїжджав в Тернопіль, телефонував до місцевих мешканців, представлявся поліцейським і розповідав, що їх родичі потрапили в ДТП. Загалом таким способом він виманив понад 1 млн грн.

Правоохоронці встановили, що в шахрайську схему потрапили 9 жителів Тернопільщини. Вони віддали зловмисникам готівки в різній валюті на загальну суму понад 1 млн грн.

«Засуджений разом із 2 спільниками із Львівщини вчиняв злочини впродовж 2019-2020 років. Вони телефонували вночі до потерпілих, представляючись працівниками поліції. Під час телефонної розмови, використовуючи ефект несподіванки, вони повідомляли про вчинення їх родичами ДТП, в результаті якої потерпілий від дорожньо-транспортної пригоди начебто перебуває у лікарні», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в середу, 27 березня.

Надалі, шахраї пропонували швидко передати їм певну суму за непритягнення до кримінальної відповідальності родичів. Потерпілі, здебільшого люди похилого віку, були впевненими, що ті, хто їм телефонували, дійсно були працівниками правоохоронних органів й передавали їм гроші.

Правоохоронцям вдалося встановити особи шахраїв і затримати їх. Чоловікам було повідомлено про підозру за ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 353 КК України (Шахрайство). В суді за допомогою зібраних доказів прокурор підтвердив 9 фактів злочинної діяльності організованої групи. Учасника цієї групи засуджено до 9 років позбавлення волі. Вирок вступив у законну силу. Однак судовий розгляд щодо інших двох учасників, теж жителів Львівської області групи наразі ще не завершений. Їм також загрожує до 9 років позбавлення волі.