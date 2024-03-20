На Волині судитимуть двох громадян Російської Федерації та жительку Житомира, які ошукували людей. Зокрема, вони домовлялися про доставку побутової техніки у відділення пошти, а тоді з підробленими чеками про оплату забирали товар і здавали його в ломбард. Про це 20 березня повідомили в прокуратурі Волинської області.

За даними слідства, 43-річний і 32-річний раніше судимі чоловіки, які перебували у Волинському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, залучили 33-річну житомирянку з волі для того, аби ошукувати осіб, які продавали побутову техніку через сайт OLX. Упродовж серпня-листопада 2023 року вони домовлялися про доставку товару у відділення поштового оператора, а тоді з підробленими чеками про оплату, забирали товар і здавали його в ломбард.

Двом іноземцям обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а громадянці України – цілодобовий домашній арешт.

За шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, фігурантам справи загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна (ч. 5 ст. 190 КК України).