41-річного шахрая з Жовківщини викрили поліцейські

Поліцейські викрили 41-річного мешканця Жовківщини на шахрайстві з продажем сільськогосподарської техніки та незаконному переправленні військовозобов’язаних за кордон.

«Схема полягала в тому, що фігурант домовлявся про нібито продаж тракторів, дискових борон, культиватора та косарки. Оплату приймав при зустрічі або ж на картковий рахунок. Проте товар чоловік так і не доставляв покупцям. Таким чином останній незаконно отримав від чотирьох потерпілих майже 250 тис. грн», – повідомила 22 березня прокуратура Львівщини.

Окрім цього, за даними правоохоронців, підозрюваний під час дії воєнного стану сприяв в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон.

Затриманому повідомили про підозру

«Для цього він виготовив фіктивне посвідчення про перебування «клієнта» на посаді водія-експедитора від однієї з організацій Львова. Це в свою чергу давало право безперешкодного виїзду за межі України. Ціна такої послуги становила 3 000 доларів США», – зазначили в прокуратурі.

41-річному затриманому повідомили підозру в шахрайстві, організації незаконного переправлення через кордон та підробці документів (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 358 ККУ). Прокурори скерували до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та конфіскація майна.