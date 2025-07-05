Акрилові ванни потребують дбайливого очищення, щоб уникнути подряпин

Акрилові ванний виглядають естетично, але з часом вони стають жовтуватими, а звичне прибирання не допомагає. «Чистота» розповідає, як повернути акрилові ванні білизну.

Як правильно чистити акрилову ванну?

Акрилові ванни потребують дбайливого очищення, щоб уникнути подряпин і пошкоджень поверхні.

Можна використовувати:

М’які мийні засоби, призначені спеціально для акрилу. Лагідні домашні засоби (розчин оцту, розчин соди). Спонжі або м’які губки для очищення.

Не можна використовувати:

Абразивні чи грубі мийні засоби, такі як засоби з великими частинками, які можуть пошкодити поверхню. Розчинники, які містять ацетон або розчинники для фарб. Грубі матеріали для чищення, такі як губки з жорсткою металевою стороною чи щітки.

Як відмити акрилову ванну від жовтого нальоту?

Оцет

Найкращий засіб для чищення будь-яких поверхонь. За його допомогою також можна відмити акрилову ванну:

Приготуйте миску з теплою водою (1 літр) та додайте 100 мл оцту. Візьміть ганчірку або губку та намочіть її оцтовою водою. Залиште мокру ганчірку на місцях виникнення жовтизни на 30-45 хвилин. В кінці змийте теплою водою.

Сік з лимона

Цитруси мають унікальну властивість абсорбувати неприємний запах та відбілювати потрібні зони.

Вичавіть сік з цілого лимона у миску. Візьміть ганчірку та повністю занурте у рідину. Покладіть ганчірку на місце, де є найбільше жовтизни та іржі. Залиште на 10 хвилин, а потім змийте водою.

Сода та перекис водню

Щоб очистити акрилову ванну, потрібно: