Жовтизна – не проблема: як очистити акрилову ванну без агресивної хімії
Акрилові ванни потребують дбайливого очищення, щоб уникнути подряпин
Акрилові ванний виглядають естетично, але з часом вони стають жовтуватими, а звичне прибирання не допомагає. «Чистота» розповідає, як повернути акрилові ванні білизну.
Як правильно чистити акрилову ванну?
Акрилові ванни потребують дбайливого очищення, щоб уникнути подряпин і пошкоджень поверхні.
Можна використовувати:
- М’які мийні засоби, призначені спеціально для акрилу.
- Лагідні домашні засоби (розчин оцту, розчин соди).
- Спонжі або м’які губки для очищення.
Не можна використовувати:
- Абразивні чи грубі мийні засоби, такі як засоби з великими частинками, які можуть пошкодити поверхню.
- Розчинники, які містять ацетон або розчинники для фарб.
- Грубі матеріали для чищення, такі як губки з жорсткою металевою стороною чи щітки.
Як відмити акрилову ванну від жовтого нальоту?
Оцет
Найкращий засіб для чищення будь-яких поверхонь. За його допомогою також можна відмити акрилову ванну:
- Приготуйте миску з теплою водою (1 літр) та додайте 100 мл оцту.
- Візьміть ганчірку або губку та намочіть її оцтовою водою.
- Залиште мокру ганчірку на місцях виникнення жовтизни на 30-45 хвилин. В кінці змийте теплою водою.
Сік з лимона
Цитруси мають унікальну властивість абсорбувати неприємний запах та відбілювати потрібні зони.
- Вичавіть сік з цілого лимона у миску.
- Візьміть ганчірку та повністю занурте у рідину.
- Покладіть ганчірку на місце, де є найбільше жовтизни та іржі.
- Залиште на 10 хвилин, а потім змийте водою.
Сода та перекис водню
Щоб очистити акрилову ванну, потрібно:
- Змішати соду з перекисом водню, щоб отримати пасту.
- Покласти цю пасту на жовті плями на ванні.
- Залишити пасту на 15-30 хвилин, щоб вона подіяла.
- Після цього видаліть пасту з поверхні ванни та добре промийте залишки водою.
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