Тристоронні перемовини у Флориді в листопаді 2025 року

Наступний раунд переговорів між делегаціями України, США та Росії може відбутися в Абу-Дабі або Швейцарії. Зустріч попередньо розглядають на найближчі кілька тижнів. Про це у суботу, 24 жовтня, повідомило видання Sky News, яке процитувало джерела в уряді США.

За словами американського посадовця, мета переговорів – зрештою підготувати ґрунт для зустрічі на високому рівні. Водночас до її проведення сторонам ще потрібно виконати значний обсяг роботи.

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Президент Володимир Зеленський 23 жовтня заявив, що тристоронні переговори між командами України, США та РФ планують провести в першій половині листопада. Водночас їхнє проведення залежить від готовності російської сторони долучитися до зустрічі.

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Президент нагадав, що тристоронню зустріч планували провести ще в жовтні, проте вона не відбулася. За його словами, Росія знайшла черговий привід відмовитися від переговорів. Зеленський наголосив на необхідності спільних зусиль України, США, Європи та інших партнерів, щоб переговорний процес продовжився. Він також підкреслив, що без участі Сполучених Штатів або їхнього тиску на РФ досягти прогресу буде складно.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що однією з головних перешкод для завершення російсько-української війни є питання контролю над Донбасом. За його словами, Росія прагне повністю окупувати цей регіон, тоді як Україна не має наміру відмовлятися від своїх територій.