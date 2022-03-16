Сьогодні, 16 березня, благодійний фонд «Крила надії» передав військовслужбовцям ЗСУ чималу партію тепловізорів. Це 45 оптико-електронних приладів для візуалізації температурного поля, які благодійникам вдалося закупити у Німеччині. Партію інфрачервоних камер відправлять у Луганську область.

Усі закуплені інфрачервоні камери місцеві армійці вирішили передати у Луганську військову адміністрацію.

«Це дуже важлива річ на передовій. І я, як командир бригади, усвідомлюю чітко, що в Луганській області ці прилади потрібні зараз в першу чергу», – зазначив командир 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Валерій Курко.

Військовослужбовці кажуть, тепловізорів багато не буває.

«Там, де є такі речі, успіх наших ЗС на порядок вищий. Тому що вони допомагають виявляти живу силу в нічний час. А противник користується нічним часом, щоби робити якісь наскоки, диверсійні напади на наші рубежі», – пояснив військовослужбовець 103-ї бригади територіальної оборони Андрій Різничок.

Нагадаємо, в Україні створили платформу «Люди для України» для оперативної допомоги ЗСУ. Раніше для волонтерів створили сайт «Робота в тилу», а також реєстр волонтерських ініціатив та ще один – із переліком волонтерських ініціатив.

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