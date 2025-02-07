Цю знахідку хірурги дістали зі шлунка дитини

Хірурги Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») видалили зі шлунка 15-річної мешканки Запоріжжя, яка зараз мешкає у Львові, 1 кг волосся, довжиною 40 см. У сім років дитині вже видаляли волосся, та ситуація повторилася.

Дівчина родом із Запоріжжя, але зараз мешкає у Львові. Коли їй було 7 років, у неї вже виявляли трихобезоар (жмут волосся) у шлунку і тоді її прооперували у Запоріжжі. Останні два роки дівчина скаржилася на біль у животі, блювання, проблеми з прийомом їжі та втрату апетиту. Спершу думали, що це гастрит, але лікування не допомагало. Тоді батьки звернулися на консультацію до лікарів «Охматдиту», повідомили у медзакладі.

Дівчинка проковтувала волосся механічно та несвідомо і навіть не підозрювала, що це може призвести до серйозних проблем.

«Ми зробили діагностичну гастроскопію, під час якої зрозуміли, що причина – трихобезоар. Відтак прийняли рішення оперувати дитину. Блювання та проблеми з прийомом їжі у неї були саме через це. Рідка їжа ще могла проходити, а тверда – ні», – каже дитячий хірург Микола Микита.

Операція була складною, бо через великі розміри утворення видалити його лапароскопічно було неможливо. Хірургам довелося повністю розкрити шлунок, щоб дістати трихобезоар (жмут волосся). Зараз дівчинка почувається добре та проходить реабілітацію, зокрема, з психологом.

Синдром «Рапунцель» — це стан, при якому дитина ковтає волосся, що накопичується у шлунку

«Аби цей випадок не повторився, дуже важлива подальша робота дитини з психологом. Такі звички часто є наслідком глибокого стресу, тривожних розладів або навіть депресії. Психологічна допомога дозволить знайти безпечні способи подолання напруги та запобігти повторенню подібних ситуацій», – каже керівник Клініки невідкладної та малоінвазивної хірургії, дитячий хірург Центру Ігор Гулавський.

На що варто звернути увагу батькам?

Синдром «Рапунцель» — це стан, при якому дитина ковтає волосся, що накопичується у шлунку. Найчастіше він зустрічається у дівчат-підлітків із довгим волоссям, які мають звичку жувати кінчики волосся. У групі ризику — діти, які переживають сильний стрес, мають нав’язливі стани, психоемоційні порушення або проблеми з шлунково-кишковим трактом. Спочатку симптоми можуть бути непомітними, але згодом з’являються біль у животі, нудота, втрата апетиту та інші розлади.

Щороку хірурги «Охматдиту» оперують 2-3 такі випадки. Коли трихобезоар ще маленький, його можна видалити ендоскопічно, тому важливо вчасно звернутися до лікаря.

Психологиня Центру Мирослава Чорна радить батькам звертати увагу на емоційний стан дитини. Якщо помічають такі невротичні прояви, як кусання нігтів, кутикули чи ковтання волосся, варто звертатися до фахівців: хірургів, психологів. Також корисно, аби діти мали емоційне розвантаження протягом дня: заняття спортом, дихальні вправи для релаксації, різноманітні ігри тощо..