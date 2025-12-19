Щоб сад був менш привабливим для шкідників, ще восени прибирають опале листя, суху траву та бур’яни

Коли сад занурюється в зимовий спокій, для гризунів починається активний сезон. Під снігом їм бракує їжі, тож молода кора дерев стає легкою здобиччю. Без елементарного захисту саджанці можуть серйозно постраждати або навіть загинути ще до весни. Як захистити дерева, пише Telegraf.

Щоб цього не сталося, варто подбати про дерева вже в грудні. Існують прості способи, які не потребують великих витрат, але значно зменшують ризик пошкоджень. Вони поєднують механічний захист, відлякування запахами та правильний догляд за ділянкою.

Фізичний захист стовбурів

Найнадійнішим варіантом вважається пластикова сітка, яку щільно обгортають навколо стовбура. Вона не заважає доступу повітря та світла, але створює бар’єр для мишей і зайців. Якщо сітки немає, підійдуть підручні матеріали: розрізані пластикові пляшки, старі капронові панчохи або руберойд. Ще один дієвий прийом – обв’язування стовбура ялиновими гілками голками донизу. Такий захист не лише відлякує гризунів, а й затримує сніг та оберігає кору від морозу й зимового сонця.

Відлякування запахами

Гризуни дуже чутливі до різких ароматів. Побілка стовбурів сумішшю з додаванням мідного купоросу або креоліну робить кору для них непридатною. Також добре працюють шматочки тканини, просочені березовим дьогтем, які прив’язують біля основи дерева. Такі запахи створюють невидимий бар’єр, але їх потрібно періодично оновлювати, особливо після відлиг чи снігопадів.

Агротехнічні прийоми

Щоб сад був менш привабливим для шкідників, ще восени прибирають опале листя, суху траву та бур’яни, де гризуни можуть ховатися. Узимку, після випадання снігу, його ущільнюють навколо стовбурів. Щільний, утрамбований сніг перетворюється на тверду перешкоду, через яку мишам складно дістатися до кори.