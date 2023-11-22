Сервіс та якість можуть бути доступними для всіх

«Це все придумали для багатих», «ціни, напевно, космос», «у державній лікарні в 100 раз дешевше» – переважно так ми думаємо, коли бачимо красиву картинку приватної лікарні. Так склалося, що приватна медицина часто асоціюється з високими цінами. Та ці стереотипи про її недоступність звичайному населенню часто виникають від непорозумінь та відсутності повної інформації.

Сьогодні ми вирішили взяти під лупу ортопедичні операції в Лікарні ЕКСПЕРТ, щоб спростувати міфи про лікування «за всі гроші світу» та розповісти, як сервіс та якість можуть бути доступними для всіх. А допоможе нам у цьому керівник ортопедичного напрямку Богдан Іванів.

У Львові безліч медичних закладів. Скажіть, чому обрали саме Лікарню ЕКСПЕРТ для проведення операцій?

Для мене близька концепція лікарні: емпатія до пацієнта, персональний підхід та якість послуг – спільні цінності, тому відчуваю, що ми на «одній хвилі». До того ж тут використовуються сучасні методи та обладнання, що дозволяють проводити операції максимально ефективно.

Чому люди вважають, що приватна лікарня точно означає «дорого», особливо для операцій, ще й ортопедичних?

Це шаблонне мислення, яке не відображає реальність. Тут важливо розуміти, що ви отримуєте в результаті. Комфортні умови в серці Львова, де пацієнт має змогу пережити власні труднощі, постійний нагляд 24/7 та якісні імпланти. Насправді ми не пішли шляхом здешевлення імплантів – у нас привілейовані імпланти швейцарського виробника, що говорить про високий рівень довіри та перспективності розвитку даного напрямку в очах партнерів, тим самим стримуючи ріст цін. Наша перевага – комунікація, розгляд усіх можливих типів операцій, щоб якомога швидше відновити якість життя пацієнта.

Тобто ви хочете сказати, що послуги лікарні можуть дозволити собі навіть пенсіонери?

Будете сміятися, але минулого тижня я оперував пацієнта, якому 93 – тому так, можуть. За пенсіонерів платять діти, внуки. Адже в їхніх інтересах, щоб вони залишалися активними у вирі та ритмі сьогодення. Жодних турбот для близьких – просто зустрічайте на виході.

Яке основне правило вашої роботи?

Довіра, яку ми цінуємо – понад усе. Репутація – це не про гроші.

Як ви підходите до роботи з пацієнтами, які мають високі вимоги або непередбачувані очікування?

Високі вимоги першочергово означають «Як швидко ви можете розв'язати мою проблему?». Негайно та не припиняючи цілодобово працювати для вас.

Очікування ми проговорюємо, адже перше наше питання: «Чого ви хочете?». Наступний візит за кілька тижнів – «Чи не шкодуєте ви, що зробили операцію?». Відповідь – 100% НІ.

Як ви взаємодієте з пацієнтами, щоб зробити лікування ще доступнішим?

Основний фокус – на пацієнта. Ми активно вивчаємо потреби пацієнтів та розробляємо індивідуальні підходи до оплати, озвучуємо кінцеву вартість на виході з лікарні, жодних прихованих доплат. У нас є різні програми розстрочки, що забезпечує доступність висококласної медичної допомоги для всіх, хто цього потребує.

Тому, обираючи для себе лікарню, не мисліть стереотипами. Сервіс, якість та ефективний результат можуть бути доступними для всіх, а безкоштовної медицини не існувало ніколи.