Недопечені або перепечені кекси можуть прилипнути або розтріскуватися

Часто можна стикнутись із ситуацією, коли кекси прилипають до паперових формочок, і зняти їх без втрат майже неможливо. Shuba розповідає, що потрібно зробити, щоб кекси перестали прилипати до формочок.

Що робити, щоб кекси не прилипали до паперових формочок?

Перш ніж розкладати тісто, змастіть паперові формочки невеликою кількістю олії. Також ви повинні переконатися, що кекси достатньо пропеклися, перш ніж витягати їх з духовки та з форм. А недопечені або перепечені кекси можуть прилипнути або розтріскуватися. Тому перевіряйте кекси дерев’яною шпажкою. Якщо ви вставите її в центр випічки й вона вийде чистою – отже кекси можна виймати.

Ще одна важлива умова – терпіння. Дайте кексам постояти близько 5 хвилин у формі, поки вони не охолонуть, особливо якщо ви використовуєте металеві чи силіконові форми. Потім витягніть кекси та зачекайте ще 5-10 хвилин. Випічка має стабілізуватися, щоб легше відокремитися від паперу.