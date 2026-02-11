Для повторного вирощування найкраще підходять качанні види салату

Листовий салат – корисна й легка зелень, яка чудово доповнює щоденний раціон. У холодну пору року його ціна часто зростає, тому купувати його регулярно не завжди вигідно. Проте навіть із залишків качана можна отримати новий урожай просто на власному підвіконні. Цей спосіб не потребує спеціальних навичок і підходить навіть новачкам, пише Radio Club.

Оберіть відповідний сорт

Для повторного вирощування найкраще підходять качанні види салату, такі як ромен, айсберг або бок-чой. Вони мають щільну основу, здатну утворювати нові корінці та листя. Салатні мікси без цільного стебла для цього методу не підійдуть. Зріжте листя для споживання, залишивши приблизно 2–4 сантиметри нижньої частини качана.

Поставте основу у воду

Розмістіть залишок качана в невеликій місткості з водою так, щоб вона покривала лише нижню частину стебла. Якщо посуд глибокий, закріпіть салат зубочистками, щоб він не занурювався повністю. Поставте ємність у світле місце без прямих сонячних променів. Міняйте воду щодня, щоб запобігти загниванню. Уже через 8–12 днів з’являться нові корінці та молоде листя.

Пересадіть у ґрунт

Коли коренева система стане помітною та міцнішою, пересадіть рослину у горщик діаметром 15–20 сантиметрів із дренажним шаром і пухким ґрунтом. Заглиблюйте лише коріння, залишаючи листя над поверхнею. Підтримуйте легку вологість землі та температуру близько 15–18 °C. За бажанням можете залишити салат і у воді, але в ґрунті він розвивається активніше.

Збирайте нове листя

Приблизно через півтора-два тижні листя виросте до 12–15 сантиметрів. Зрізайте його чистим ножем біля основи, не пошкоджуючи серцевину. Варто пам’ятати, що один качан дає лише один повноцінний повторний урожай, після чого основу доцільно утилізувати.