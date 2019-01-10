Зниклий у Карпатах 34-річний киянин повідомив рятувальникам свої координати

34-річний Ігор Грищенко загубився в горах ще 6 січня

Зниклий у горах на Закарпатті увечері 6 січня киянин Ігор Грищенко вийшов на зв'язок і повідомив, що перебуває у хатині лісника на Боржавському хребті. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Закарпатській області.

Зокрема, рятувальники повідомили, що Ігор Грищенко о 16:45 зателефонував у «101». Він розповів, що перебуває у будиночку лісників та чув звук вертольота рятувальників.

«Також він зазначив про деякі орієнтири, які бачить поруч із цим місцем, що у подальшому дозволить рятувальникам, які вже вирушили пошуковою групою, визначити точне місце знаходження хлопця», - повідомили у прес-службі ДСНС.

Водночас місцевий сайт 0312.ua уточнив, що чоловік повідомив рятувальникам, що перебуває у хатині лісника біля річки на Боржавському хребті. Дзвінок Грищенка зафіксували у Свалявському районі і рятувальники вирушили за визначеними координатами.

Додамо, що вперше від моменту зникнення Ігор Грищенко вийшов на зв'язок близько 15:30 9 січня. Він подзвонив своєму другу і повідомив, що перебуває біля невідомої йому річки і дуже замерз. Дзвінок вдалося відслідкувати, і рятувальники одразу вирушили на порятунок Грищенка. З настанням ранку 10 січня до пошуків заблукалого лижника долучили собак, гелікоптер та квадрокоптер чопських прикордонників, однак відшукати лижника не вдалося.

Ігор Грищенко заблукав в районі однієї з найвищих гір Боржавського хребта Гемби разом зі своїм другом Віталієм Полтораком увечері 6 січня. Полторака рятувальники відшукали 7 січня по обіді, і він повідомив, що вони з Грищенком напередодні розділились.

34-річний Ігор Грищенко - досвідчений лижник, він є співвласником гірськолижної школи у Києві, де працює тренером.

P.S. О 23:00 рятувальники повідомили, що знайшли живим Ігоря Грищенка і передали його медикам.