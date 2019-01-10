Рятувальники знайшли зниклого у районі гори Гемба 34-річного лижника

Ігор Грищенко провів більше чотирьох діб у горах

Рятувальники знайшли 34-річного киянина Ігоря Грищенка, який заблукав у районі гори Гемба на Закарпатті ще 6 січня. Таку інформацію надала пошукова група о 23:00.

Рятувальники транспортували чоловіка до найближчого населеного пункту, де передали до лікарів швидкої допомоги. Наразі хлопцем опікуються медики, повідомила прес-служба ДСНС. Про стан чоловіка наразі інформації немає.

Відомо, що Грищенка знайшли у лісничій хатині біля села Берізники Свалявського району біля берегу річки Боржава. У будинку були дрова та піч-буржуйка.

Ігор Грищенко заблукав в районі однієї з найвищих гір Боржавського хребта Гемби разом зі своїм другом Віталієм Полтораком увечері 6 січня. Полторака рятувальники відшукали 7 січня по обіді, і він повідомив, що вони з Грищенком напередодні розділились. 9 січня Ігор Грищенко подзвонив своєму другу і повідомив свої приблизні координати, однак рятувальникам не вдалося його розшукати.

О 16:45 Грищенко подзвонив рятувальникам і повідомив, що перебуває у хатині лісників біля річки неподалік Боржави і чув звуки поушкового вертольоту. 11 рятувальників одразу відправились на пошуки лижника, і через шість годин Ігоря Грищенка вдалось розшукати.

Інформація доповнюється…