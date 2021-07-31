В річці Тиса поблизу села Вилок у Закарпатській області знайшли тіло чоловіка, який зник ще 10 липня під час паводку в Рахівському районі. Тіло чоловіка виявили ще 26 липня, однак його особу рятувальники встановили лише через п’ять днів.

«Встановлено особу невідомого чоловіка, тіло якого було виявлено у р. Тиса поблизу смт Вилок 26 липня. Сьогодні стало відомо, що ним виявився 65-річний мешканець смт Ясіня, Рахівського району, який зник під час паводку на Рахівщині ще 10 липня», – повідомили місцеві рятувальники.

Чоловік зник безвісти під час того, як намагався врятувати від паводкової хвилі коня. До його пошуків залучали поліцейських, рятувальників і місцевих жителів.

Паводок у Рахівському районі: що відомо

10-11 липня у Рахівському районі Закарпаття вирувала негода: через сильну зливу річки вийшли з берегів, були підтоплені автомобільні дороги, двори та будинки місцевих мешканців. Селевим потоком знесло щонайменше десять автомобілів. Найбільше від негоди постраждав присілок Стебний, що відноситься до селища Ясіня. Збитки від паводку оцінили у понад 160 млн грн.