Золото оновило історичний максимум

Ціни на золото встановили новий історичний рекорд, вперше перевищивши позначку у 4700 доларів за унцію. Стрибок котирувань відбувся на тлі загострення геополітичних ризиків і заяв президента США Дональда Трампа щодо можливого посилення тиску на європейських союзників, зокрема через питання Гренландії, пише Reuters.

У вівторок спотова ціна золота зросла на 0,7% – до 4699,93 долара за унцію, а протягом сесії досягала максимуму 4701,23 долара. Ф’ючерси на золото у США з поставкою в лютому підскочили на 2,4% – до 4706,50 доларів за унцію.

Срібло також тримається біля рекордних значень. Попри зниження спотової ціни на 0,4% – до 94,27 долара за унцію – на початку торгів метал оновив історичний максимум на рівні 94,72 долара.

Інші дорогоцінні метали показали спад: платина подешевшала на 0,8% – до 2355,60 доларів за унцію, паладій – на 0,7%, до 1828,58 долара.

Аналітики пояснили стрімке зростання цін на золото і срібло посиленням попиту на захисні активи. За їхніми словами, нетрадиційна зовнішня політика Дональда Трампа, а також очікування зниження процентних ставок створюють сприятливі умови для дорогоцінних металів.

З початку другого президентського терміну Трампа ціна на золото зросла більш ніж на 70%. Як писав ZAXID.NET, різке подорожчання золота і срібла триває з кінця грудня 2025 року. Основні фактори впливу: геополітична нестабільність, інфляційні ризики та очікування пом’якшення монетарної політики у США. Так, наприкінці грудня золото показало найкращу річну динаміку з початку 1980-х років, срібло також неодноразово оновлювало рекорди.