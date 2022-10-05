Українські військові звільнили від російських загарбників кілька населених пунктів

Збройні сили України звільнили від російських загарбників декілька населених пунктів Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у відеозверненні в Telegram.

«Ну що ж, зараз вже офіційно – деокупація Луганської області розпочалася. Декілька населених пунктів вже звільнені від російської армії, і там вже Збройні сили України піднімають український прапор», – сказав він.

Голова ОВА зазначив, що деокупація області рухатиметься далі. Водночас він не повідомив, про які саме звільнені населені пункти йде мова.

«Дякую нашим Збройним силам за такі чудові новини. Допомагаємо їм, не втомлюємось, віримо в нашу перемогу. Луганщина – це Україна, так було, є і так буде. Буде добро. Тримаємось», – додав Гайдай.

Зазначимо, що наразі в Генштабі цієї інформації не коментували.

Нагадаємо, напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська армія здійснює на півдні країни швидке і потужне посування. Зокрема, на Херсонщині звільнені від окупантів 8 населених пунктів.