Зуби мудрості – останні в зубному ряду

Зуби мудрості – останні в зубному ряду, восьмі за рахунком. Свою назву вони отримали через те, що починають рости значно пізніше від постійних зубів, приблизно у віці від 16 до 20 років. Вони не мають молочних попередників і починають прорізуватися, коли прикус вже повністю сформований.

Зуби мудрості здебільшого ростуть до 30 років, хоча бувають випадки, коли можуть й зовсім не вирости. Розповідаємо, чим вони можуть загрожувати здоровʼю, коли їх обовʼязково слід видалити та чому для цього варто обрати центр стоматології Bioclinic.

Чому від зубів мудрості часто більше проблем, ніж користі?

Восьмі зуби класифікують як рудиментарні, тобто ті, які еволюційно втратили свою початкову функцію. Раніше вони були дуже важливі, бо допомагали нашим предкам пережовувати тверду їжу, наприклад, сире м’ясо. У процесі еволюції люди перейшли на більш м'яку їжу, відбулося зменшення розмірів щелепи. Тепер доволі часто в зубному ряду не залишається місця для зубів мудрості, і їх прорізання може викликати значний дискомфорт і спровокувати немало проблем.

Зуби мудрості можуть доставляти багато проблем

Коли у зубному ряду на вісімки бракує місця, вони тиснуть і зрушують сьомі зуби. Це може призвести до їх ушкодження або зміщення і навіть бути причиною втрати сімок – у разі пошкодження коренів. Саме прорізування зубів мудрості може викликати головний або вушний біль, високу температуру, слабкість.

«Є чіткі показання, коли видалення зубів мудрості є обов’язковим: сильний біль, набряк, часті запалення м'яких тканин довкола зуба, скупченість зубів, карієс на самому зубі або на сусідньому. Також це актуально при підготовці до ортодонтичного лікування – брекетів або елайнерів – бо вісімки можуть негативно вплинути на стабільність результату», – розповів головний лікар центру стоматології Bioclinic Тарас Кунанець.

Буває, що зуби мудрості ростуть криво, у бік щоки або у бік горла чи язика, і постійно травмують слизову оболонку ротової порожнини, що викликає біль і дискомфорт. Через ранки, які не загоюються, можуть виникати виразки, хронічні травми.

Крім того, за зубами мудрості складніше доглядати, бо вони розташовані у важкодоступному місці, а це підвищує ризик появи карієсу як на них, так і на зубах поруч.

Що робити, коли прорізуються зуби мудрості?

У Центрі стоматології Bioclinic радять передусім звернутися до стоматолога, який оцінить стан зубів мудрості, прилеглих тканин, подивиться, чи не призведуть вони до зсуву постійних зубів, і порадить, що далі робити, аби уникнути ускладнень.

«У нас кожен випадок обов’язково супроводжується діагностикою – ми робимо КТ, оцінюємо положення зуба, його контакт із нервом, стан сусідніх зубів. Якщо є ризики – діємо на випередження. Якщо все в нормі – спостерігаємо в динаміці. Але ключове – не ігнорувати перші сигнали організму», – зазначив хірург-стоматолог Тарас Кунанець.

Якщо на зуб мудрості вистачає місця у зубному ряду, він росте вертикально, тоді нема жодних проблем – нехай собі росте. Та коли є неправильне анатомічне положення зубів, вони ростуть криво, тиснуть на сусідній зуб і можуть бути причиною скупченості зубів, є сильний біль, карієс чи пацієнту треба поставити брекети, спеціаліст може запропонувати видалити вісімки.

Чому видалення вісімок варто зробити у Bioclinic?

Видалення нормально розташованих зубів мудрості зазвичай триває кілька хвилин і не буде для пацієнта надто травмуючим. Утім, бувають складні випадки, коли для видалення зубів мудрості потрібне хірургічне втручання, скажімо, коли зуб ще не прорізався, перебуває в кістці або росте в яснах під нахилом.

«У складних випадках ми застосовуємо п’єзотом, тим сами захищаємо суміжні тканини від пошкодження, працюємо лазером. Є можливість провести втручання у медикаментозному сні – це комфортно для пацієнта і дає змогу відразу видалити кілька зубів за одне відвідування. Після операції пацієнт отримує чіткі рекомендації, ми на зв’язку до повного відновлення», – пояснив лікар.

Центр стоматології Bioclinic оснащений усім необхідним сучасним обладнанням: комп’ютерним томографом, мікроскопом, сканером, лазером хірургічним, п’єзотом, цифровим аксіографом ModJaw тощо, яке допоможе у діагностиці і проведенні процедур.

Зуби мудрості можуть зміщати зубний ряд

Хірурги-стоматологи клініки мають досвід видалення зубів мудрості різної складності. Вони доволі часто оперують надскладні випадки, зокрема проводять втручання на ретенованих (які сформувалися в щелепі, але не змогли прорізатися) чи дистопованих (які прорізалися або намагаються прорізатися в неправильному положенні) зубах мудрості.

Під час процедури застосовується адекватна місцева анестезія, завдяки якій пацієнт не відчуває болю.

Видалення зубів мудрості можуть провести і в медикаментозному сні під наглядом анестезіологічної бригади. Додатковий плюс у тому, що тоді відразу можуть видалити усі зуби мудрості, якщо вони провокують ускладнення.

«Навіть якщо ви боїтеся стоматологів – це не проблема. У нас є всі можливості зробити процес безболісним і максимально комфортним. Ми вже багато разів допомагали пацієнтам, які роками відкладали видалення, – і кожен після процедури каже: “Дарма боявся, потрібно було це зробити ще раніше”», – сказав головний лікар Bioclinic.