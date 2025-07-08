Завдяки абразивним властивостям, зубна паста здатна відчистити пригорілості, які залишилися на техніці

Зубна паста може стати у пригоді не тільки для чищення зубів. Вона здатна допомогти з різними побутовими задачами. «24 канал» розповідає, як можна використовувати зубну пасту у побуті.

Очищення праски

Використовуючи зубну пасту можна очистити поверхню праски та видалити бруд чи нагар. Завдяки абразивним властивостям, зубна паста здатна відчистити пригорілості, які залишилися на техніці. Необхідно нанести пасту на праску та протерти ганчіркою, а тоді змити водою.

Очищення ювелірних прикрас

Пастою можна очищувати золото та срібло, але важливо щоб зубна паста була м’якою та без грубих абразивів. Нанесіть невелику кількість на щітку та круговими рухами почистьте, уникаючи контакту з дорогоцінними камінчиками. Потім прикрасу потрібно промити у воді.

Зняття свербежу від укусу комарів

Якщо ви обережно нанесете трошки зубної пасти на місце укусу, вона допоможе зняти набряклість та уникнути свербежу.

Чищення кросівок

На стару зубну щітку варто нанести пасту та очистити кросівки. За допомогою зубної пасти можна відбілити підошву та бруд на поверхні взуття.

Видалення мильного нальоту

Зубна паста допомагає видалити наліт у ванній кімнаті. Особливо паста допоможе з емальованими поверхнями. Сильно абразивні пасти можуть видаляти плями від води, залишки мила чи інші забруднення.

Пасту потрібно нанести на брудну ділянку та протерти м’якою губкою чи тканиною. Також цим методом ви можете очистити скло у ванній кімнаті, але для цього потрібно використовувати гелеву пасту.