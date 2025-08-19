Досвідчені дачники помітили, що деякі квіти та дерева здатні передбачати дощ

У природі є чимало цікавих рослин, які можуть не тільки прикрасити подвір’я, але й попередити про зміну погоди. Досвідчені дачники помітили, що деякі квіти та дерева здатні передбачати дощ, і навіть отримали неофіційну назву – «живі барометри». Про які рослини йдеться, пишуть «Новини.Live».

Кінський каштан

Якщо ви помітили липкі крапельки на листках каштана – це ознака, що найближчими днями піде дощ. Такий «плач» дерева свідчить про підвищену вологість повітря.

Канна, кімнатний банан, монстера

Ці декоративні рослини, хоч і переважно кімнатні, також мають здатність відчувати зміни погоди. Перед дощем на кінчиках їхніх листків з’являються краплі вологи: це явище називається гутація. Такі краплі з’являються не від роси, а внаслідок того, що волога піднімається від коріння й не встигає випаровуватися через підвищену вологість повітря.

Календула, братки, кульбаба, цикорій

Ці добре знайомі квіти на грядках і газонах мають ще одну цікаву властивість – перед негодою вони закривають свої пелюстки. Якщо бачите, що квітки раптово «згорнулися» ще вдень – це сигнал про наближення дощу. Цікаво, що якщо кульбаба не закриває квітку навіть під час похмурої погоди, швидше за все, опади оминуть.

Кислиця і конюшина

У цих рослин варто спостерігати не тільки за квітами, а й за листям. Напередодні дощу кислиця та конюшина згортають листя, наче «закриваючись». А ось якщо квіти розкриваються – чекайте опадів уже наступного дня.

Маргаритки та дзвіночки

Ці ніжні квіти реагують на зміни погоди нахилом. Якщо їхні квітки опускаються донизу та злегка закриваються, це ще один природний сигнал, що незабаром почнеться дощ. Така поведінка рослин допомагає їм уберегти пилок від вологи.