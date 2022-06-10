Тоді 17-річний п'яний водій на смерть збив 27-річного пішохода в селі Горбова

19-річного водія Toyota Camry засудили до 6 років позбавлення волі за смертельний наїзд на 27-річного пішохода. Аварія сталася восени 2020 року у селі Горбова неподалік Чернівців. Слідство довело, що тоді ще 17-річний водій перебував за кермом автомобіля у стані алкогольного і наркотичного сп’яніння. Підліток не впорався з керуванням, наїхав на пішохода і втік з місця ДТП.

Про вирок 19-річному мешканцю Буковини повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури у п’ятницю, 10 червня. За даними слідства, автомобільна аварія сталася у селі Горбова колишнього Герцаївського району 9 листопада 2020 року.

«17-річний водій автомобіля на іноземній реєстрації перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, допустив наїзд на 27-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік помер на місці пригоди, а правопорушник втік з місця скоєння злочину», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Медична експертиза підтвердила, що водій на момент вчинення ДТП був п’яним. Під час судового засідання юнак свою вину у смерті 27-річного пішохода заперечив. Суд визнав водія винним за ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 135 ККУ (порушення правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть особи; залишення потерпілого без допомоги) та призначив йому 6 років позбавлення волі.