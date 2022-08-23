Водій за кермом перебував п'яним, зараз йому загрожує до 10 років ув'язнення

У селі Стара Жадова Чернівецької області у ДТП загинув 22-річний пасажир Volkswagen Touran. Попередньо поліцейські встановили, що водій не впорався з керуванням та перекинув автомобіль, від травм 22-річний пасажир загинув на місце, ще двоє – госпіталізовані. 26-річний водій Volkswagen Touran за кермом був п’яним, наразі він перебуває у СІЗО, за ДТП йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Як у вівторок, 23 серпня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, ДТП сталася неподалік села Стара Жадова Чернівецького району у понеділок, 22 серпня. За попередньою інформацією, що 26-річний водій Volkswagen Touran, мешканець села Стерче, не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобілі. Внаслідок ДТП троє пасажирів отримали серйозні травми

«Тілесні ушкодження 22-річного хлопця, виявилися несумісними із життям і він загинув під час надання йому медичної допомоги. Ще двох пасажирок, віком 24 та 25 років, з численними травмами їх госпіталізували», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил дорожнього руху, які керують авто у стані сп’яніння). 26-річний водій Volkswagen Touran наразі перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.