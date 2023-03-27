Чоловік почувається добре, його вже виписали з лікарні

У Берегові лікарі провели видалення двокілограмової пухлини із шиї 65-річного пацієнта. Через величезне новоутворення, чоловік протягом багатьох років не міг нормально спати і мав задуху. За словами медиків, операція пройшла успішно, чоловік почуває себе значно краще, його вже виписали з лікарні.

Про складну операцію повідомили медики Берегівської лікарні ім. Бертолона Ліннера на офіційній сторінці медзакладу у Facebook. Лікарі пояснили, що такі випадки захворювань трапляються рідко, оскільки, зазвичай, при виявленні пухлин на шиї, їх видаляють на ранніх стадіях хвороби.

«65-річний пацієнт звернувся у відділення хірургії Берегівської лікарні ім. Бертолона Ліннера зі скаргами на наявність гігантської пухлини шиї, задуху, неможливість спати протягом багатьох років в лежачому положенні, тільки сидячи, через стиснення пухлиною дихальних шляхів», – йдеться у повідомленні лікарні.

За словами медиків, хворому успішно видалили пухлину, її вага склала понад два кілограми. Операцію проводила команда лікарів – кандидат медичних наук Валерій Кустрьо, Володимир Козанчин, Крістіна Криштока.

Післяопераційний період пройшов гладко. Стан хворого значно покращився, зникла задуха, з’явилась можливість спати у фізіологічному лежачому положенні, без страху задихнутись. Пацієнта виписали з хірургічного відділення лікарні в хорошому стані на амбулаторне лікування.